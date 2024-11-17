В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

В Татарстане в период с 5 по 11 ноября наблюдалось снижение стоимости сливочного масла и некоторых молочных продуктов.

По данным Татарстанстат, цена на сливочное масло уменьшилась на 0,22%, составив 948,02 рубля за килограмм. Стоимость сыра также снизилась на 0,10%. Однако другие молочные продукты, такие как пастеризованное и стерилизованное молоко, творог и сметана, подорожали.

Среди овощей и фруктов также произошло повышение цен:

огурцы на 13,50%,

помидоры на 6,12%,

яблоки —на 1,10%,

картофель на 4,63%,

капуста на 3,45%,

морковь на 3,17%.

Баранина, сухие молочные смеси для детского питания и хлебобулочные изделия также стали дороже более чем на 1%. В то же время, куриное мясо (за исключением окорочков), сосиски и пшено подешевели.