В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр
Pro Город
В Татарстане в период с 5 по 11 ноября наблюдалось снижение стоимости сливочного масла и некоторых молочных продуктов.
По данным Татарстанстат, цена на сливочное масло уменьшилась на 0,22%, составив 948,02 рубля за килограмм. Стоимость сыра также снизилась на 0,10%. Однако другие молочные продукты, такие как пастеризованное и стерилизованное молоко, творог и сметана, подорожали.
Среди овощей и фруктов также произошло повышение цен:
- огурцы на 13,50%,
- помидоры на 6,12%,
- яблоки —на 1,10%,
- картофель на 4,63%,
- капуста на 3,45%,
- морковь на 3,17%.
Баранина, сухие молочные смеси для детского питания и хлебобулочные изделия также стали дороже более чем на 1%. В то же время, куриное мясо (за исключением окорочков), сосиски и пшено подешевели.
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