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В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

В Татарстане в течение недели с 5 по 11 ноября,...

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В Татарстане в период с 5 по 11 ноября наблюдалось снижение стоимости сливочного масла и некоторых молочных продуктов.

По данным Татарстанстат, цена на сливочное масло уменьшилась на 0,22%, составив 948,02 рубля за килограмм. Стоимость сыра также снизилась на 0,10%. Однако другие молочные продукты, такие как пастеризованное и стерилизованное молоко, творог и сметана, подорожали.

Среди овощей и фруктов также произошло повышение цен:

  • огурцы на 13,50%,
  • помидоры на 6,12%,
  • яблоки —на 1,10%,
  • картофель на 4,63%,
  • капуста на 3,45%,
  • морковь на 3,17%.

Баранина, сухие молочные смеси для детского питания и хлебобулочные изделия также стали дороже более чем на 1%. В то же время, куриное мясо (за исключением окорочков), сосиски и пшено подешевели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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