В Татарстане почти за 45 млн рублей обновят участок трассы М7

В Татарстане будет проведен капремонт участка трассы М-7 «Волга» — Верхний Такермен в Мензелинском районе. Реализация проекта оценивается в 44,9 млн рублей, исходя из тендера, который был опубликован на сайте госзакупок.



Длинна участка составляет более 2,010 километров. Планируется, что работы будут завершены до 18 ноября 2024 года.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс» Татарстана. Ремонт будет проведен за счет федерального и республиканского бюджетов.

При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, которое были получены в результате реализации работ, подрядчик в обязательном порядке должен будет их устранить за свой счет.

Ранее, в Советском районном суде Казани начался процесс по иску, поданный судебными приставами против Ильназа Галявиева.