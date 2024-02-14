Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане почти за 45 млн рублей обновят участок трассы М7

Подписаться в Telegram

В Татарстане будет проведен капремонт участка трассы М-7 «Волга» — Верхний Такермен в Мензелинском районе. Реализация проекта оценивается в 44,9 млн рублей, исходя из тендера, который был опубликован на сайте госзакупок.

Длинна участка составляет более 2,010 километров. Планируется, что работы будут завершены до 18 ноября 2024 года.
Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс» Татарстана. Ремонт будет проведен за счет федерального и республиканского бюджетов.

При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, которое были получены в результате реализации работ, подрядчик в обязательном порядке должен будет их устранить за свой счет.

Ранее, в Советском районном суде Казани начался процесс по иску, поданный судебными приставами против Ильназа Галявиева.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

морить тараканов в квартире москва цена дешево

Лонгриды

день назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

выдуть вазу из стекла в Москве

Новости Татарстана

день назад

Для борьбы с дефицитом кадров в Татарстане будут привлекать мигрантов

Новости Казани

19 часов назад

Стало известно, кто участвовал в драке на Кул Гали

Новости Татарстана

16 часов назад

Долю в квартире Галявиева продадут для погашения долгов потерпевших

Новости Татарстана

день назад

Полиция проводит проверку после повреждения машин на парковке у ТЦ

Новости Татарстана

день назад

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома
Лонгриды
16 часов назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

15 минут назад

Тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

Новости Татарстана

30 минут назад

В Татарстане почти за 45 млн рублей обновят участок трассы М7

Новости Татарстана

час назад

GigaChat сдал экзамен на врача
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
3 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Игрок «Рубина» Чумич перенес операцию и пропустит четыре месяца

Новости Татарстана

час назад

«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» со счетом 3:0

Новости Татарстана

16 часов назад

Долю в квартире Галявиева продадут для погашения долгов потерпевших
Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу
Интересное в Казани
4 дня назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу