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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане почти 90% школьников едят фрукты ежедневно

20,3% респондентов регулярно употребляют фастфу...

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Роспотребнадзор по Татарстану провела опрос 6 000 школьников и провел анализ их рациона.

По данным пресс-службы ведомства, почти 90% опрошенных считают, что они следуют принципам здорового питания:

  • более 90% респондентов едят фрукты каждый день,
  • более 72% едят рыбу не реже одного раза в неделю,
  • 80,6% ежедневно употребляют не менее двух видов молочных продуктов.

Тем не менее, 20,3% респондентов регулярно употребляют фастфуд, 4,9% — сладкие газированные напитки, 5,2% — кетчуп, а 8% — выпечку.

Кроме того, за три года наблюдений были выявлены изменения в пищевых предпочтениях школьников. Доля тех, кто добавляет в напитки три и более ложек сахара, сократилась с 19,6% до 9%. Исследование проводится в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография».

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