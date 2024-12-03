В Татарстане почти 90% школьников едят фрукты ежедневно

Роспотребнадзор по Татарстану провела опрос 6 000 школьников и провел анализ их рациона.

По данным пресс-службы ведомства, почти 90% опрошенных считают, что они следуют принципам здорового питания:

более 90% респондентов едят фрукты каждый день,

более 72% едят рыбу не реже одного раза в неделю,

80,6% ежедневно употребляют не менее двух видов молочных продуктов.

Тем не менее, 20,3% респондентов регулярно употребляют фастфуд, 4,9% — сладкие газированные напитки, 5,2% — кетчуп, а 8% — выпечку.

Кроме того, за три года наблюдений были выявлены изменения в пищевых предпочтениях школьников. Доля тех, кто добавляет в напитки три и более ложек сахара, сократилась с 19,6% до 9%. Исследование проводится в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография».