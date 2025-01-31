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В Татарстане появится Институт родительства

Институт будет работать по трем основным направ...

pixabay.com

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В Татарстане официально объявили о создании Института семьи, который начнет работать в рамках нацпроекта «Семья». По словам министра молодежи республики Рината Садыкова, новое учреждение будет помогать молодым семьям осваивать важные навыки воспитания детей.

Институт будет работать по трем основным направлениям:

- «Мама+Папа»
- «Подросток»
- «Здоровый малыш»

Это позволит родителям получать поддержку и необходимые знания на разных этапах воспитания ребенка.

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