В Татарстане появится Институт родительства
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В Татарстане официально объявили о создании Института семьи, который начнет работать в рамках нацпроекта «Семья». По словам министра молодежи республики Рината Садыкова, новое учреждение будет помогать молодым семьям осваивать важные навыки воспитания детей.
Институт будет работать по трем основным направлениям:
- «Мама+Папа»
- «Подросток»
- «Здоровый малыш»
Это позволит родителям получать поддержку и необходимые знания на разных этапах воспитания ребенка.
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