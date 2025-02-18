В Татарстане появятся дополнительные выходные весной

В ближайшие месяцы у жителей Татарстана появятся дополнительные выходные дни, определенные производственным календарем Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ. Нерабочими станут 23 февраля, 8 марта, а также 1 и 9 мая. Об этом рассказали в мэрии Казани.

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому его перенесут на четверг, 8 мая.

Празднование Международного женского дня, которое приходится на субботу, сдвинет выходной на пятницу, 13 июня.

В мае татарстанцы отметят День Победы и Праздник Весны и Труда. За счет переноса выходных 4 января и 23 февраля отдыхать можно будет с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая.