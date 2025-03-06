В Татарстане появятся 2 новых завода

В Нижнекамском районе планируют построить два завода. Один будет заниматься производством метионина, а другой — переработкой зерна. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов на сессии.

Для реализации проекта по переработке зерна потребуется участок площадью 110 гектаров. Завод будет производить продукцию, способную заменить импорт, включая ксантановую камедь, валин, триптофан и изолейцин.

Завод по производству метионина будет расположен на участке в 61 гектар. Он создаст более тысячи рабочих мест и поможет в решении задачи импортозамещения важных органических соединений, которые необходимы для стабильного развития российской животноводческой отрасли.

Строительство этих объектов осуществляется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».