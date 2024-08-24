В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

С 1 января 2025 года в Татарстане планируется повышение выплат для детей-сирот и увеличение субсидий для пенсионеров. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную проверку.

Труженикам тыла, которые были награждены медалями и орденами СССР за их выдающийся вклад в годы Великой Отечественной войны, а также реабилитированным гражданам, будет предоставляться ежемесячная помощь в размере 939 рублей в следующем году, с последующим увеличением до 977 и 1017 рублей. Также запланированы выплаты для тех, кто пострадал от политических репрессий, которые составят 788 рублей в 2025 году, а затем 820 и 853 рубля в последующие годы.

Эти меры направлены на защиту прав наиболее уязвимых слоев населения и создание условий для их успешной интеграции в общество. Помимо этого, в рамках программы поддержки планируется организовать дополнительные социальные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни вышеупомянутых категорий граждан. В частности, начнутся консультации по вопросам социальных услуг и правовой безопасности, что позволит людям лучше ориентироваться в своих правах и возможностях государственной поддержки.