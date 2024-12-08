В Татарстане планируют потратить 1,3 млн рублей на животных для опытов
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Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана собирается купить лабораторных животных на сумму 1 300 000 рублей. Информация о тендере была опубликована на сайте государственных закупок.
В соответствии с опубликованными документами, срок действия контракта истекает в конце 2025 года. В документе указано, что заказчик не может точно определить количество необходимых животных и комплектов на данный момент. Стоимость одного комплекта составляет чуть более 7000 рублей.
В набор войдут:
- белая мышь — 415 рублей;
- морская свинка — 1 760 рублей;
- белая крыса — 959 рублей;
- шиншилла-альбинос — 3 886 рублей.
Для обеспечения безопасности и комфорта животных во время транспортировки необходимо использовать специальные клетки, которые прошли процесс стерилизации. Эти клетки должны поддерживать определённую температуру.
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