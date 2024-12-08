В Татарстане планируют потратить 1,3 млн рублей на животных для опытов

Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана собирается купить лабораторных животных на сумму 1 300 000 рублей. Информация о тендере была опубликована на сайте государственных закупок.

В соответствии с опубликованными документами, срок действия контракта истекает в конце 2025 года. В документе указано, что заказчик не может точно определить количество необходимых животных и комплектов на данный момент. Стоимость одного комплекта составляет чуть более 7000 рублей.

В набор войдут:

белая мышь — 415 рублей; морская свинка — 1 760 рублей; белая крыса — 959 рублей; шиншилла-альбинос — 3 886 рублей.

Для обеспечения безопасности и комфорта животных во время транспортировки необходимо использовать специальные клетки, которые прошли процесс стерилизации. Эти клетки должны поддерживать определённую температуру.

Грызунов будут использовать в токсикологических экспериментах, направленных на изучение ботулизма и сибирской язвы.