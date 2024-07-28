В Татарстане планируют потратить 10 млн рублей на акции по повышению гражданской активности

Более 10 миллионов рублей планируют выделить на проведение акций, направленных на повышение гражданской активности. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, заказчик — Молодежный центр Республики Татарстан. Деньги будут направлены из федерального и республиканского бюджетов. Заявку можно подать до 2 августа, а исполнителя выберут 5 августа.

Планируется, что подрядчик организует в Зеленодольске, Буинске, Чистополе, Бугульме, Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани зональные форумы «Синең чират» («Твоя очередь») до 30 сентября 2024 года.

Кроме того, до 31 октября 2024 года надо организовать в Казани квиз-турнир на звание лучшего знатока РФ и малой родины и провести патриотический образовательный интенсив для молодых медиаспециалистов республики.