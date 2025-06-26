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В Татарстане планируют начать производство школьной формы

В Татарстане планируется запуск производства шк...

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В Татарстане планируется запуск производства школьной формы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на одном из мероприятий, посвящённых развитию лёгкой промышленности.

Коробченко отметил, что цель — обеспечить детей качественной отечественной школьной формой. Однако точные сроки начала выпуска пока не названы. Власти хотят сначала провести совещание с производителями, чтобы обсудить детали и согласовать требования по качеству.

Легкая промышленность Татарстана является одной из сильнейших в стране, с оборотом в 15 миллиардов рублей в год и ожидаемым ростом на 50 процентов в 2025 году.

Источник: evening-kazan.ru

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