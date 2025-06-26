В Татарстане планируют начать производство школьной формы
В Татарстане планируется запуск производства школьной формы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на одном из мероприятий, посвящённых развитию лёгкой промышленности.
Коробченко отметил, что цель — обеспечить детей качественной отечественной школьной формой. Однако точные сроки начала выпуска пока не названы. Власти хотят сначала провести совещание с производителями, чтобы обсудить детали и согласовать требования по качеству.
Легкая промышленность Татарстана является одной из сильнейших в стране, с оборотом в 15 миллиардов рублей в год и ожидаемым ростом на 50 процентов в 2025 году.
Источник: evening-kazan.ru
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец