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В Татарстане план по благоустройству выполнен 97%

В Татарстане завершилась значительная часть про...

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В Татарстане завершилась значительная часть программы «Наш двор», которая на сегодняшний день выполнена на 97%. Эта амбициозная инициатива направлена на благоустройство дворовых территорий и улучшение качества жизни граждан.

Дорожные работы, являющиеся важной составляющей программы, выполнены на 99%. Большинство муниципальных районов успешно завершили свои проекты, однако в Казани, Набережных Челнах и Тукаевском районе работы продолжаются.

Что касается установки наружного освещения, данный этап программы на данный момент выполнен на 98%. Ближайшие недели станут решающими для завершения работ в столице республики и Нижнекамском районе. Нельзя не упомянуть и о благоустройстве спортивных и детских площадок, где монтаж оборудования достиг 93%. Такой высокий процент выполненных работ демонстрирует серьезный подход властей к благоустройству городской инфраструктуры и заботе о безопасном и комфортном отдыхе для детей и взрослых. Власти республики уверены, что программа «Наш двор» будет способствовать укреплению социальной сплоченности и повышению качества жизни населения.

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