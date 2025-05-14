В Татарстане пенсионеры с низким доходом могут получить социальную доплату

В Татарстане неработающие пенсионеры, чей доход — включая пенсию и соцвыплаты — ниже установленного в регионе прожиточного минимума, смогут получить социальную доплату к пенсии. В 2025 году прожиточный минимум в республике составляет 12 963 рубля.

Процесс оформления доплаты осуществляется автоматически, без необходимости подавать заявление или обращаться в Социальный фонд. При расчете совокупного дохода учитываются все виды пенсий, дополнительные соцвыплаты и региональная поддержка, за исключением единовременных выплат.

Таким образом, пенсионеры с низким доходом могут рассчитывать на дополнительные средства, что облегчит их финансовое положение.