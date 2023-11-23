В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

В Татарстане 28-летнего молодого человека обвинили в покушении на убийство собственной бабушки.

Все случилось в Набережных Челнах. По данным СКР, молодой человек несколько суток выпивал. Родители его ругали, а потому челнинец попросился переночевать к 77-летней бабушке.

Пенсионерка выразила свое неудовольствие образом жизни внука, за что внук пять раз ударил бабушку по голове молотком.

После этого он бросил раненую и покинул квартиру. На зов о помощи пришел сын бабушки и сразу вызвал скорую. Правоохранители задержали агрессора и заключили его под стражу.