Новости Татарстана
· Служба новостей

В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В Татарстане 28-летнего молодого человека обвинили в покушении на убийство собственной бабушки.

Все случилось в Набережных Челнах. По данным СКР, молодой человек несколько суток выпивал. Родители его ругали, а потому челнинец попросился переночевать к 77-летней бабушке.

Пенсионерка выразила свое неудовольствие образом жизни внука, за что внук пять раз ударил бабушку по голове молотком.

После этого он бросил раненую и покинул квартиру. На зов о помощи пришел сын бабушки и сразу вызвал скорую. Правоохранители задержали агрессора и заключили его под стражу.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Интересное в Казани

22 часа назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

вентиляционная сетка от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани не нашлось средств на вторую очередь Вознесенского тракта

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

kotlin обучение в Самаре

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане увеличилось количество больных гепатитом C

Новости Татарстана

день назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

14 часов назад

Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

Новости Казани

день назад

В Казани в Приволжском районе на сутки будет отключена вода

Новости Татарстана

день назад

Казань прощается с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем
Лонгриды
день назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

Интересное в Казани

22 часа назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

Новости Казани

53 минуты назад

Сегодня в Казани до -11 градусов и снегопад

Новости Казани

час назад

Стало известно, к какому возрасту жители Казани достигают вершины своей карьеры
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
час назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Казани

час назад

Каршеринг вылетел с дороги в кювет на выезде из Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

Перасович ждет максимальную отдачу от УНИКСа в матче против ЦСКА

Новости Татарстана

14 часов назад

Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»
Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье
Новости Казани
час назад

Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье