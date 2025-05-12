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В Татарстане пара оформила 1,5 тыс. мигрантов через фиктивную фирму

Супругов из Зеленодольска подозревают в легализ...

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В Татарстане сотрудники полиции задержали супругов из Зеленодольска, подозреваемых в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По версии следствия, пара создала фиктивную юридическую фирму, записанную на подставное лицо. Через неё они привлекали людей, которые за вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

После задержания супруги находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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