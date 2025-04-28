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В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

В Татарстане 28 и 29 апреля возможны заморозки ...

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МЧС Татарстана предупредили жителей республики о грядущих заморозках и сильном ветре. Погода ухудшится уже в ближайшие сутки.

28 и 29 апреля в некоторых районах Татарстана ночью и утром возможны заморозки до -5 градусов. Также в ночь и утро 28 апреля ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок и принять меры для защиты садовых посадок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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