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В Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов и снег

Сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с ...

pixabay

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Гидрометцентр РТ предупредил о резком похолодании в Татарстане с 27 по 30 апреля, которое создаст неблагоприятные условия для начала вегетации и цветения плодовых культур.

Как сообщили специалисты, в период с 27 по 28 апреля погода в республике будет определяться влиянием активных атмосферных фронтов и тыловой части циклона. Температура воздуха значительно снизится, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с усилит холод. В ночь на 27 апреля температура упадет до +1…+6 градусов, а днем не превысит +4…+9 градусов, на востоке республики возможен подъем до +12 градусов.

В ночь на 28 апреля температура в некоторых местах может опуститься до 0…-2 градусов, а днем не будет выше +4…+9 градусов.

Среднесуточные температуры в эти дни окажутся на 5-6 градусов ниже обычных значений для конца апреля. На отдельных участках дорог может образоваться гололед.

Прогноз Гидрометцентра РТ на 29-30 апреля также предполагает осадки смешанного типа, а ночью местами возможны заморозки. Днем температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, пишет ТВН.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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