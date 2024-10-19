В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в предстоящие выходные погода будет изменчивой.

В субботу, 19 октября, ожидаются осадки, особенно в южной части республики, где возможны мелкие дожди. Ночью и утром будет наблюдаться туман, создающий таинственную атмосферу. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами, достигающими 14 метров в секунду.

Ночью температуры упадут до -4 градусов, а на востоке региона могут достигать и -7. Тем не менее, в течение дня прогнозируется незначительное потепление: температура поднимется до 8-13 градусов выше нуля.