В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

В ночь на 28 апреля и утром того же дня в Татарстане, включая Казань, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.

По данным МЧС Татарстана, в некоторых районах республики в ночные и утренние часы 28–29 апреля возможны заморозки до -5 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют:

Принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур от заморозков.

Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву и учитывая возможные неровности поверхности.

Пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или палку с шипами.

При поскальзывании приседать, чтобы снизить высоту падения.

По возможности воздержаться от дальних поездок.

Будьте внимательны и берегите себя!