В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки
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В ночь на 28 апреля и утром того же дня в Татарстане, включая Казань, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.
По данным МЧС Татарстана, в некоторых районах республики в ночные и утренние часы 28–29 апреля возможны заморозки до -5 градусов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют:
Принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур от заморозков.
Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву и учитывая возможные неровности поверхности.
Пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или палку с шипами.
При поскальзывании приседать, чтобы снизить высоту падения.
По возможности воздержаться от дальних поездок.
Будьте внимательны и берегите себя!
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