Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

В Татарстане 28–29 апреля ожидаются сильный вет...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В ночь на 28 апреля и утром того же дня в Татарстане, включая Казань, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.

По данным МЧС Татарстана, в некоторых районах республики в ночные и утренние часы 28–29 апреля возможны заморозки до -5 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют:

  • Принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур от заморозков.

  • Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву и учитывая возможные неровности поверхности.

  • Пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или палку с шипами.

  • При поскальзывании приседать, чтобы снизить высоту падения.

  • По возможности воздержаться от дальних поездок.

Будьте внимательны и берегите себя!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

как избавиться от блох на участке

Не у нас

8 часов назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

чип-тюнинг акпп в Москве

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Новости Казани

20 часов назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты
Новости Татарстана
2 дня назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Новости Татарстана

14 минут назад

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров

Новости Татарстана

19 минут назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Казани

6 часов назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Не у нас

8 часов назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала
Татарстанка Диана Миронова в 14-й раз стала чем...
Новости Татарстана
14 минут назад

Татарстанка Диана Миронова в 14-й раз стала чемпионкой мира по бильярду

Новости Казани

8 часов назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО

Не у нас

8 часов назад

Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов

Не у нас

8 часов назад

Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь
Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: р...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани