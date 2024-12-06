Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

В ближайшие дни в Татарстане ожидается изменени...

pxhere.com

Подписаться в Telegram

В ближайшие дни в Татарстане ожидается изменение погодных условий.

По данным гидрометцентра Татарстана, после продолжительного периода аномально тёплой погоды, когда температура превышала норму на 5–7 градусов, в регионе прошёл холодный атмосферный фронт. В результате температура воздуха снизилась до -3–7 градусов.

6 и 7 декабря ожидается ясная и безветренная погода. Ночью и утром температура воздуха составит от -6 до -13 градусов, а при прояснениях может упасть до -16 градусов. Днём возможно небольшое потепление до -3-9 градусов мороза.

8 декабря по всей территории республики ожидается ясная погода. Лишь на западе возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до минус 9-14 градусов, а в низинах опустится до -18 градусов. Днём столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов мороза.

Ожидается, что новая неделя начнётся со снегопадов, метелей и сильных ветров. 10 декабря погодные условия ухудшатся: ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а днём поднимется до +2...+7 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Новости России

день назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

какие насекомые могут кусать дома

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости России

2 дня назад

Кибер-колобок и Емеля-джун: как звучали бы русские сказки на современный лад

обучение игры в нарды для начинающих в Москве

Новости Татарстана

день назад

Татарстан готов принять 300 соотечественников из-за рубежа в 2025 году

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Лонгриды

день назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Новости Татарстана

день назад

На трассе под Челнами загорелась фура

Новости Казани

день назад

В Казани после ДТП со скорой помощью скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ
Новости Татарстана
день назад

Два жителя Казани чуть не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

В Казани двое мужчин едва не погибли в результа...

Новости Казани

13 часов назад

В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда

Важное в РТ

день назад

Без лишнего шума: T2 выводит качество звонков в Татарстане на новый уровень

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане увеличилось числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю

Новости Татарстана

15 часов назад

В поселке Борисоглебское на улице Шоссейной изменили скоростной режим из-за ДТП
В Чистопольском районе Татарстана пострадали че...
Новости Татарстана
день назад

В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

Новости Казани

16 часов назад

Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

Новости Казани

16 часов назад

В Казани пройдет концерт группы «Ключевая»: фронтмен родом из нашего города

Новости Казани

16 часов назад

Казань стала 37 побратом для Минска
Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-р...
Интересное в Казани
5 дней назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов