В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

В ближайшие дни в Татарстане ожидается изменение погодных условий.

По данным гидрометцентра Татарстана, после продолжительного периода аномально тёплой погоды, когда температура превышала норму на 5–7 градусов, в регионе прошёл холодный атмосферный фронт. В результате температура воздуха снизилась до -3–7 градусов.

6 и 7 декабря ожидается ясная и безветренная погода. Ночью и утром температура воздуха составит от -6 до -13 градусов, а при прояснениях может упасть до -16 градусов. Днём возможно небольшое потепление до -3-9 градусов мороза.

8 декабря по всей территории республики ожидается ясная погода. Лишь на западе возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до минус 9-14 градусов, а в низинах опустится до -18 градусов. Днём столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов мороза.

Ожидается, что новая неделя начнётся со снегопадов, метелей и сильных ветров. 10 декабря погодные условия ухудшатся: ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а днём поднимется до +2...+7 градусов.