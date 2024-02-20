В Татарстане ожидаются морозы до -25 градусов и туман

21 февраля на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность. Осадки если и будут, то не в значительных объемах. В ночное время и утром местами возможен туман. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью до 4-9 м/с.



По прогнозу синоптиков, в ночь по республике ожидается понижение температуры до -15...-20 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до -25. В полдень температура воздуха повысится до -8...-13 градусов. На дорогах образуется гололед. Водителям следует быть внимательнее.

В Казани температура воздуха опуститься до -17 градусов. В дневное время воздух прогреется до -8...-15 градусов.