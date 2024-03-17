В Татарстане ожидаются морозы до -17 градусов

В начале предстоящей недели жителей Татарстана ждут значительные колебания температуры. Ночью ожидается холодная погода, а днем температура будет слабоположительной, достигая лишь до минус 2 градусов. Данные приводит Гидрометцентр РТ.



По данным Гидрометцентра, завтра на территории республики прогнозируется юго-восточный ветер со сменой на северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 7-12 градусов, при ясной погоде до минус 17 градусов. Днем температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.



Во вторник, 19 марта, скорость ветра увеличится - северо-восточный ветер достигнет 5-10 м/с, иногда порывы могут достигать 12 м/с. Ночью ожидается более теплая погода: от 3 до 8 градусов ниже нуля. Днем синоптики прогнозируют от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы без существенных осадков.В среду, 20 марта, скорость ветра составит 4-9 м/с со сменой на северо-восточное направление. Ночью температура опустится до минус 6-11 градусов, при ясной погоде до минус 16 градусов. Днем температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. На дорогах, как и во вторник, возможно образование гололедицы.