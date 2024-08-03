В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер

Сегодня в Татарстане ожидается температура до +25 градусов. Возможны кратковременные дожди, некоторые из которых могут быть интенсивными, а также возможны грозы и град в отдельных регионах.

Скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду, местами порывы могут приближаться к 14 метрам в секунду. В течение дня возможны кратковременные усиления ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах от +20 до +25 градусов.

В таких условиях важно учитывать меры безопасности, особенно в связи с возможными грозами и градом. Рекомендуется избегать нахождения под деревьями и рядом со слабыми конструкциями.