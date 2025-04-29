Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане ожидается потепление до +14°C

Во вторник, 29 апреля, в Татарстане ожидается о...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане во вторник, 29 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы прогнозируется небольшой и умеренный снег. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью: от 0 до –5°C

  • Днем: от +9 до +14°C

На дорогах в ночные и утренние часы возможна гололед, будьте осторожны! Подробнее о произошедших ДТП из-за гололёда — в телеграм-канале most|Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

23 часа назад

Уволили без причины? Не выдали зарплату? Юрист из Казани рассказывает, как защитить свои права

средства для уничтожения насекомых

Лонгриды

13 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

маникюр плюс шеллак в Москве

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Не у нас

14 часов назад

Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века под двумя слоями рукописей

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани отдых на майские праздники оказался дороже, чем в Москве

Интересное в Казани

16 часов назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ожидается потепление до +14°C

Не у нас

14 часов назад

Океанологи раскрыли тайну чудовища в космическим обликом, обитающего на дне
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
6 минут назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Новости Казани

17 часов назад

Более 30 тысяч бегунов примут участие в казанском марафоне

Новости Татарстана

19 часов назад

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие сутки

Новости Татарстана

19 часов назад

Глава Бугульмы Линар Закиров ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
18 часов назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью