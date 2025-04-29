В Татарстане ожидается потепление до +14°C

В Татарстане во вторник, 29 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы прогнозируется небольшой и умеренный снег. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

Ночью: от 0 до –5°C

Днем: от +9 до +14°C

На дорогах в ночные и утренние часы возможна гололед, будьте осторожны! Подробнее о произошедших ДТП из-за гололёда — в телеграм-канале most|Татарстан.