В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Ночи на воскресенье, 1 сентября, в населенных пунктах республики принесут значительное похолодание, ожидается температура в пределах +4..+9 градусов. В ночное время температура в регионе опустится до отметок от 4 до 9 градусов выше нуля, тогда как днем погода останется довольно теплой.

Синоптики также предупреждают, что ночью и в утренние часы в некоторых местах республики, включая Казань, вновь появится туман. По прогнозам метеослужб, похолодание в сентябре может начаться в третьей декаде месяца.