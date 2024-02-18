В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

В предстоящее воскресенье, 18 февраля, на территории Республики Татарстан ожидаются неблагоприятные погодные условия, связанные с наступлением метели. По данным Гидрометцентра республики, во время снежного ветра видимость на дорогах может значительно ухудшиться, сократившись до 1-2 км.





Кроме того, ожидается южный и юго-западный ветер, с порывами до 15-18 м/с.Ночью в воскресенье ожидается температура воздуха от -14 до -19 градусов Цельсия, в некоторых местах она может опуститься еще ниже до -22 градусов. Днем температурный режим будет колебаться в пределах от -6 до -11 градусов. В связи с данными погодными условиями на дорогах возможно образование гололедицы.