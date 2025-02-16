В Татарстане ожидается аномальная погода в марте

Начало весны 2025 года в Татарстане обещает быть непредсказуемым. По прогнозам метеорологов, первые недели марта сохранят зимний характер — температура может опускаться до -10 градусов, напоминая о холодах уходящего сезона.

Хотя зима в этом году была относительно мягкой и малоснежной, март способен восполнить нехватку осадков. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, которые могут привести к образованию сугробов и затруднить передвижение в Казани и других городах республики.

Переменчивая погода может осложнить дорожную ситуацию и создать дополнительную нагрузку на коммунальные службы. Ожидается, что количество осадков превысит среднюю норму для этого времени года, что является редкостью для марта в регионе.