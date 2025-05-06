В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей
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Власти Татарстана направят более 301 млн рублей на капитальный ремонт трех общеобразовательных учреждений. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно тендерной документации, ремонт пройдёт в следующих учебных заведениях:
Муслюмовская гимназия;
Средняя школа №4 в Агрызском районе;
Новошешминская гимназия.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», а завершить все работы планируется до 1 декабря 2025 года.
В рамках капитального ремонта предполагается не только обновление внутренних и внешних конструкций зданий, но и поставка нового оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории. Это позволит не просто отремонтировать здания, но и создать современную и безопасную образовательную среду.
Масштабные вложения в инфраструктуру образования продолжаются в республике в рамках государственной программы модернизации школ. Подобные проекты способствуют повышению качества обучения и комфорту для учеников и преподавателей.
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