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В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей

В Татарстане до конца 2025 года капитально отре...

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Власти Татарстана направят более 301 млн рублей на капитальный ремонт трех общеобразовательных учреждений. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно тендерной документации, ремонт пройдёт в следующих учебных заведениях:

  • Муслюмовская гимназия;

  • Средняя школа №4 в Агрызском районе;

  • Новошешминская гимназия.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», а завершить все работы планируется до 1 декабря 2025 года.

В рамках капитального ремонта предполагается не только обновление внутренних и внешних конструкций зданий, но и поставка нового оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории. Это позволит не просто отремонтировать здания, но и создать современную и безопасную образовательную среду.

Масштабные вложения в инфраструктуру образования продолжаются в республике в рамках государственной программы модернизации школ. Подобные проекты способствуют повышению качества обучения и комфорту для учеников и преподавателей.

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