В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей

Власти Татарстана направят более 301 млн рублей на капитальный ремонт трех общеобразовательных учреждений. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно тендерной документации, ремонт пройдёт в следующих учебных заведениях:

Муслюмовская гимназия;

Средняя школа №4 в Агрызском районе;

Новошешминская гимназия.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», а завершить все работы планируется до 1 декабря 2025 года.

В рамках капитального ремонта предполагается не только обновление внутренних и внешних конструкций зданий, но и поставка нового оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории. Это позволит не просто отремонтировать здания, но и создать современную и безопасную образовательную среду.

Масштабные вложения в инфраструктуру образования продолжаются в республике в рамках государственной программы модернизации школ. Подобные проекты способствуют повышению качества обучения и комфорту для учеников и преподавателей.