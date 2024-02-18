В Татарстане отремонтируют мосты за 117 млн рублей
В Республике Татарстан запланированы ремонтные работы на мостах в Нурлатском и Верхнеуслонском районах. Общая сумма выделенных средств на два проекта составляет почти 117 млн рублей. Заказ на исполнение данных работ размещен на портале государственных закупок.
Второй мост, расположенный через реку Аксумлинка на трассе Нурлат — Чувашский Тимерлек, также пройдет ремонт. Здесь планируется восстановить участок длиной 33 метра. Финансирование на проведение ремонта будет осуществляться за счет средств из федерального и республиканского бюджетов.
Напомним, что в Казани в марте из-за строительства водопровода перекроют дороги.