В Татарстане отремонтируют мосты за 117 млн рублей

В Республике Татарстан запланированы ремонтные работы на мостах в Нурлатском и Верхнеуслонском районах. Общая сумма выделенных средств на два проекта составляет почти 117 млн рублей. Заказ на исполнение данных работ размещен на портале государственных закупок.





Из общей суммы близко 75 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию моста через реку Клянчейка в селе Русское Макулово Верхнеуслонского района. В ходе работ будет обновлен участок протяженностью 25 метров, планируется завершить проект к концу ноября текущего года.Второй мост, расположенный через реку Аксумлинка на трассе Нурлат — Чувашский Тимерлек, также пройдет ремонт. Здесь планируется восстановить участок длиной 33 метра. Финансирование на проведение ремонта будет осуществляться за счет средств из федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, что в Казани в марте из-за строительства водопровода перекроют дороги.