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В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА 29 января

Оповещение поступило через приложение ведомства

pixabay.com

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В Татарстане спустя 2 часа отменили предупреждение об угрозе атаки беспилотников, сообщили в МЧС России.

Оповещение поступило через приложение ведомства. Опасность атаки БПЛА зафиксировали в 0:34, а уже в 2:41 среды, 29 января, тревогу сняли. Таким образом, усиленные меры предосторожности действовали немногим более двух часов.

Одновременно с этим Росавиация временно ограничила вылеты и посадки самолетов в казанском аэропорту. Ограничения были введены в 0:55 и сняты в 2:35. За этот период несколько рейсов, включая международные, пришлось перенести.

В других регионах России ситуация оказалась более напряженной. В Брянской области сбили 26 беспилотников, в Тверской — не менее 14. В Нижегородской области обломки одного из дронов упали на территорию промышленной зоны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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