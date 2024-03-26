В Татарстане откроют Республиканскую школу по гольфу

В Казани, на территории поселка Куземетьево, планируется возведение республиканской спортивной школы по гольфу. Юридический адрес этого будущего учреждения будет на улице Майкопская, 1Г. Подписание соответствующего постановления о строительстве школы было осуществлено премьер-министром Татарстана, Алексеем Песошиным.



Согласно содержанию документа, целью строительства спортшколы является развитие физической культуры и массового спорта среди детей и подростков. Инициатива о возведении школы поступила от министерства спорта РТ.





В рамках проекта ведомству необходимо в течение 60 дней утвердить устав учреждения и провести все организационные мероприятия. Также в течение месяца требуется подготовить все необходимые документы для функционирования учреждения.Основателем спортивной школы будет выступать министерство спорта РТ, а управляющие функции над объектом будут возложены на министерство по земельным ресурсам региона в течение 30 дней.Однако, следует отметить, что в начале мая 2023 года уже было проведено открытие гольф-клуба «Ак Барс» и детской академии тенниса, расположенных в Кировском районе.