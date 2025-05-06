В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов

В Татарстане появится адаптационный центр для мигрантов. Об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Всего в России откроется пять таких центров — в регионах с наибольшим количеством трудовых мигрантов.

По словам Баринова, цель таких центров — улучшить взаимодействие с приезжими и снять напряжение в миграционной среде. Специалисты будут отслеживать, насколько эффективны адаптационные курсы и помогают ли они интеграции.

Также стало известно, что в 2025 году в России рассмотрят обновлённую концепцию миграционной политики. Об этом ранее сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Среди целей — усиление контроля и борьба с нелегальной миграцией.