В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов
В Татарстане появится адаптационный центр для мигрантов. Об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Всего в России откроется пять таких центров — в регионах с наибольшим количеством трудовых мигрантов.
По словам Баринова, цель таких центров — улучшить взаимодействие с приезжими и снять напряжение в миграционной среде. Специалисты будут отслеживать, насколько эффективны адаптационные курсы и помогают ли они интеграции.
Также стало известно, что в 2025 году в России рассмотрят обновлённую концепцию миграционной политики. Об этом ранее сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Среди целей — усиление контроля и борьба с нелегальной миграцией.
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