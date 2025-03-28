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В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Дело было возбуждено 15 декабря 2024 года

МВД

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Прокуратура поддержала обвинение в отношении 35-летнего мужчины, который был признан виновным в преступлении по статье 156 УК РФ.

Дело было возбуждено 15 декабря 2024 года правоохранительными органами города после получения постановления от Чистопольского городского прокурора, который направил материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным дела, 12 декабря 2024 года, во время школьных занятий, мужчина, работавший педагогом в средней школе, нарушил свои обязанности, связанные с воспитанием учеников и обеспечением их безопасности. Из-за личной неприязни к учащимся 7-го и 11-го классов, он, ответив на их нарушение дисциплины, умышленно причинил им физическую и моральную боль, нанеся побои и оскорбления. Это привело к жестокому обращению с несовершеннолетними, так как использованные методы воспитания были недопустимы.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей, однако этот приговор еще не вступил в законную силу.

После того как приговор вступит в силу, осужденный педагог будет лишен права работать в сфере образования и воспитания несовершеннолетних в соответствии с ограничениями, указанными в статьях 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

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