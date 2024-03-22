В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти

В Татарстане нефтедобывающая компания была оштрафована на сумму в 50 тысяч рублей за порчу земельных ресурсов, что было вызвано разливами нефти в районах Бавлинского и Ютазинского районов. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры РТ.





Татарское природоохранное межрайонное ведомство заинтересовалось этим случаем после запроса от управления Россельхознадзора в РТ. Название компании не уточняется.

Сообщается о пяти случаях разлива нефти, что привело к серьезному ущербу плодородным слоям почвы на сельскохозяйственных землях.



В результате проведенной проверки прокуратура начала административное производство против юридического лица по обвинению в нарушении законодательства. Нефтедобывающее предприятие привлечено к административной ответственности за причиненный ущерб природным ресурсам.