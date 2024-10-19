Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане осталось убрать 61% кукурузы

В Татарстане собрали еще не вс. кукурузу

pxhere.com

Подписаться в Telegram

В Татарстане осталось убрать 30,5 тысяч гектаров кукурузы из 50 тысяч, предназначенных для зернобобовых культур, что составляет 61% от запланированного объема работ. Об этом рассказал вице-премьер и министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Кроме того, продолжается уборка зерновых культур на площади 212 тысяч гектаров, из которых 51,4 тысячи гектаров занимают подсолнечник (24% от плана), 110 гектаров — овощи (6% от плана), а 12,8 тысяч гектаров — сахарная свекла (23% от плана).

Среди районов, где проводится больше всего работ, выделяются Буинский (3124 гектара), Тетюшский (2450 гектаров), Сармановский (2225 гектаров) и Заинский (967 гектаров).

На данный момент уже накопано 1,9 миллионов тонн корнеплодов из запланированных 2,5 миллионов тонн. Средняя урожайность составляет 462 центнера с гектара. Переработка сахарной свеклы организована: на заводы завезено 876 тысяч тонн сырья, переработано 606 тысяч тонн, и произведено 83 тысячи тонн сахара из нового урожая.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Стало известно, за что поймали 34-летнего директора казанской стройфирмы

Новости Татарстана

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

куда обращаться для дезинфекции тараканов

Новости Казани

день назад

В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-летний парень

Интересное в Казани

2 дня назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

укладка бровей цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

Под Казанью 18 октября произошло страшное ДТП

Новости Казани

3 часа назад

Певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети»

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны у Миллениума за 82 млн установили до начала тендера

Новости Татарстана

день назад

В Госдуму Татарстана внесли законопроект о наказании уехавших жителей России

Новости Казани

час назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС
Лонгриды
19 часов назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Татарстана

49 минут назад

В Нижнекамске обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся школьников

Полезное

день назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане осталось убрать 61% кукурузы

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани проведут капремонт учебных зданий КНИТУ-КАИ за 103 млн рублей
В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные
Новости Татарстана
8 часов назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане заработала горячая линия для защиты детей от травли в школе

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подорожали бананы, помидоры и сливочное масло

Новости Казани

5 часов назад

Власти Казани просят людей сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам
Последний рывок и в пляс! Показываем, как казан...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025