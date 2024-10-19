В Татарстане осталось убрать 61% кукурузы

В Татарстане осталось убрать 30,5 тысяч гектаров кукурузы из 50 тысяч, предназначенных для зернобобовых культур, что составляет 61% от запланированного объема работ. Об этом рассказал вице-премьер и министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Кроме того, продолжается уборка зерновых культур на площади 212 тысяч гектаров, из которых 51,4 тысячи гектаров занимают подсолнечник (24% от плана), 110 гектаров — овощи (6% от плана), а 12,8 тысяч гектаров — сахарная свекла (23% от плана).

Среди районов, где проводится больше всего работ, выделяются Буинский (3124 гектара), Тетюшский (2450 гектаров), Сармановский (2225 гектаров) и Заинский (967 гектаров).

На данный момент уже накопано 1,9 миллионов тонн корнеплодов из запланированных 2,5 миллионов тонн. Средняя урожайность составляет 462 центнера с гектара. Переработка сахарной свеклы организована: на заводы завезено 876 тысяч тонн сырья, переработано 606 тысяч тонн, и произведено 83 тысячи тонн сахара из нового урожая.