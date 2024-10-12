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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане охотники передали новую партию ружей и боеприпасов для бойцов в зону СВО

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Сотрудники Государственного комитета Республики Татарстан по биоресурсам и охотники приняли участие в благотворительной акции «Подари ружьё и боеприпасы бойцам», организованной фондом «Za мирное небо». Об этом событии сообщили в ведомстве.

В настоящее время охотничьи ружья являются важным инструментом для наших защитников, позволяя им эффективно противостоять угрозам со стороны дронов и обеспечивать безопасность как военнослужащих, так и мирных граждан.

Если вы хотите пожертвовать оружие, вы можете обратиться в любое районное отделение лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии в вашей республике. Специалисты помогут вам с оформлением всех необходимых документов. Для жителей Казани также открыт Центр ЛРР Управления Росгвардии по Татарстану, который находится по адресу: улица Лазарева, 16.

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