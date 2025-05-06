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В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы

В Татарстане ограничат продажу алкоголя 9 мая 2...

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Власти Татарстана приняли решение о временном запрете розничной продажи алкоголя 9 мая 2025 года. Мера приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и направлена на обеспечение общественного порядка во время массовых мероприятий.

Ограничение будет действовать на центральных улицах, в общественных пространствах и парках Казани. В частности, запрет затронет улицу Баумана, Кремлёвскую набережную, а также парки Горького и Победы. В перечень также вошли другие популярные места, где планируются праздничные мероприятия и большое скопление людей.

Исключение сделано лишь для заведений общественного питания — в кафе, ресторанах и барах реализация спиртного будет разрешена в обычном режиме. Полный список территорий, подпадающих под запрет, опубликован на официальном сайте правовой информации Республики Татарстан.

Такие меры, как отмечают в администрации, помогают предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасную атмосферу на праздничных площадках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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