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· Артем Акчурин

В Татарстане официально трудоустроены более 35 тысяч мигрантов

В Татарстане официально трудоустроены более 35 тысяч мигрантов

rt.rbc.ru

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В Татарстане мигранты, чаще всего находят себе место работы в таких сферах, как строительство, общепит, транспорт, обрабатывающее производство. Данные приводит пресс-служба раиса РТ.

Некоторые предприятие республики наработали опыт привлечения на работу иностранных граждан. Например, «Камаз», выстроил системную работу с Узбекистаном на уровне правительства. Создан специальный отдел, разработана программа с комплексом мероприятий, направленных на социализацию и легкую адаптацию иностранных граждан.

На данный момент в нашей республике заняты 35,7 тысячи мигрантов, что соответствует 1,7% общего числа занятых. Кроме того, в образовательных учреждениях всех уровней учатся около 26 тысяч иностранных студентов. Отметил Рустам Минниханов на заседании Совбеза РТ и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

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