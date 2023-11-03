В Татарстане официально трудоустроены более 35 тысяч мигрантов

В Татарстане мигранты, чаще всего находят себе место работы в таких сферах, как строительство, общепит, транспорт, обрабатывающее производство. Данные приводит пресс-служба раиса РТ.

Некоторые предприятие республики наработали опыт привлечения на работу иностранных граждан. Например, «Камаз», выстроил системную работу с Узбекистаном на уровне правительства. Создан специальный отдел, разработана программа с комплексом мероприятий, направленных на социализацию и легкую адаптацию иностранных граждан.

На данный момент в нашей республике заняты 35,7 тысячи мигрантов, что соответствует 1,7% общего числа занятых. Кроме того, в образовательных учреждениях всех уровней учатся около 26 тысяч иностранных студентов. Отметил Рустам Минниханов на заседании Совбеза РТ и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.