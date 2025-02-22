В Татарстане оборот малого и среднего бизнеса превысил 2,8 трлн рублей

Республика продолжает занимать ведущие места среди регионов России по ключевым экономическим показателям. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики РТ сообщил министр Мидхат Шагиахметов.

По его словам, Татарстан находится на 6-м месте по валовому региональному продукту (ВРП) и инвестициям в основной капитал, на 5-м – по промышленному производству, на 2-м – по строительным работам, на 3-м – по выпуску сельскохозяйственной продукции и на 7-м – по розничному товарообороту. Главными драйверами роста остаются обрабатывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия и дорожное строительство.

Министр также отметил, что оборот малых и средних предприятий в республике увеличился на 10% и превысил 2,8 трлн рублей, обеспечивая занятость более 42% населения.

Рост малого и среднего бизнеса наблюдается по всем основным показателям, включая налоговые поступления и занятость. Однако отмечено замедление темпов появления новых предприятий.