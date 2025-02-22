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В Татарстане оборот малого и среднего бизнеса превысил 2,8 трлн рублей

Республика продолжает занимать ведущие места ср...

Фотограф: Pixabay

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Республика продолжает занимать ведущие места среди регионов России по ключевым экономическим показателям. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики РТ сообщил министр Мидхат Шагиахметов.

По его словам, Татарстан находится на 6-м месте по валовому региональному продукту (ВРП) и инвестициям в основной капитал, на 5-м – по промышленному производству, на 2-м – по строительным работам, на 3-м – по выпуску сельскохозяйственной продукции и на 7-м – по розничному товарообороту. Главными драйверами роста остаются обрабатывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия и дорожное строительство.

Министр также отметил, что оборот малых и средних предприятий в республике увеличился на 10% и превысил 2,8 трлн рублей, обеспечивая занятость более 42% населения.

Рост малого и среднего бизнеса наблюдается по всем основным показателям, включая налоговые поступления и занятость. Однако отмечено замедление темпов появления новых предприятий.

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