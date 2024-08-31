В преддверии Дня знаний, 29 августа, в Татарстане состоялся прием и передача 9 школ и двух детских садов. К первому сентября в республике обновили 185 образовательных учреждений.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех районов республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Первоклассники получат в подарок «Дневники добрых дел» и световозвращающие элементы, а второклассникам вручат «Дневники юного эколога».

На совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность капитального ремонта образовательных учреждений для создания комфортной и безопасной образовательной среды. Он подчеркнул, что значительная часть работ завершена вовремя, что позволяет ученикам встретить новый учебный год в обновленных зданиях. В этом году особое внимание уделено не только ремонту, но и оснащению школ современным оборудованием.

Обновления коснулись не только крупных образовательных учреждений, но и детских садов, что особенно важно для раннего развития детей. Минниханов выразил уверенность, что такие меры положительно скажутся на образовательном процессе и создадут благоприятные условия для обучения и воспитания. Каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно и уверенно в стенах своего учебного заведения.