В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.
ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
До конца текущего года планируется произвести ремонтные работы в Апастовском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах республики.
Ремонт и восстановление водопровода затронут сёла Давликеево, Манзарас и Мингер, а также ПГТ Рыбная Слобода. Завершить работы планируют до 1 декабря 2024 года.
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