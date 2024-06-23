В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.

До конца текущего года планируется произвести ремонтные работы в Апастовском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах республики.

Ремонт и восстановление водопровода затронут сёла Давликеево, Манзарас и Мингер, а также ПГТ Рыбная Слобода. Завершить работы планируют до 1 декабря 2024 года.

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