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В Татарстане обнаружили обглоданные человеческие останки

Очевидцы зафиксировали находку на видео

pixabay.com

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В селе Яковлево Елабужского района жители обнаружили человеческие останки, которые, судя по всему, были повреждены дикими животными. Тело лежало неподалёку от моста.

Очевидцы зафиксировали находку на видео. На записи один из мужчин предположил, что перед ними человеческий труп, и предупредил товарища не приближаться, называя место возможным объектом расследования. Также он отметил, что о случившемся необходимо сообщить в полицию.

По информации KazanFirst, личность погибшего удалось установить: это 55-летний мужчина, который пропал в ноябре прошлого года. В полиции сообщили, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Для установления точной причины гибели останки передали судебно-медицинским экспертам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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