В Татарстане объявлены лучшие спортсмены 2023 года

В Татарстане были объявлены лучшие спортсмены республики 2023 года.

Лучшим атлетом среди мужчин был объявлен Даниел Маринов. Весной 2023 года он победил в многоборье на открытом кубке Белорусии по спортивной гимнастики. Кроме того, он стал чемпионом России.

Номинации «Спортсмен 2023 года» была удостоена Софья Дьякова, установившая юношеский рекорд РФ в дисциплине «400 метров вольный стиль».

В неолимпийских видах спорта отличились дзюдоистка и самбистка Ксения Задворнова и борец Ильнар Закиров стали спортсменами года по неолимпийским видам спорта.

Успехи спортсменов были отмечены в ходе празднования 100-летия с образования государственного органа в сфере спорта, в концертном зале Поволжского университета спорта.