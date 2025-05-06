В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Жителей Татарстана предупредили о ночных заморозках, которые могут наступить в ночь на 7 мая 2025 года.

По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в ночные и утренние часы температура воздуха и почвы может опуститься до 0…-2°C.

В связи с этим на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Особенно уязвимыми к перепадам температур остаются сельскохозяйственные культуры: заморозки могут нанести ущерб плодово-ягодным растениям, всходам овощей и картофеля.

Садоводам и аграриям советуют принять меры защиты — использовать укрывной материал, плёнку или агроволокно. Водителям и пешеходам также следует проявить осторожность: утренние заморозки могут повлиять на дорожные условия и привести к обледенению отдельных участков трасс.