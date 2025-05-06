В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
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Жителей Татарстана предупредили о ночных заморозках, которые могут наступить в ночь на 7 мая 2025 года.
По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в ночные и утренние часы температура воздуха и почвы может опуститься до 0…-2°C.
В связи с этим на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Особенно уязвимыми к перепадам температур остаются сельскохозяйственные культуры: заморозки могут нанести ущерб плодово-ягодным растениям, всходам овощей и картофеля.
Садоводам и аграриям советуют принять меры защиты — использовать укрывной материал, плёнку или агроволокно. Водителям и пешеходам также следует проявить осторожность: утренние заморозки могут повлиять на дорожные условия и привести к обледенению отдельных участков трасс.
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