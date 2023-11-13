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· Артем Акчурин

В Татарстане объявлен конкурс на должности председателей трех судов.

В Татарстане объявлен конкурс на должности председателей трех судов.

advgazeta.ru

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В Татарстане ищут кандидатов на должность председателей трех судов. Об этом информируют на сайте квалификационной коллегии судей республики.

В настоящее время проходит конкурс на должности председателей Алексеевского, Дрожжановского и Черемшанского районных судов. В течение месяца желающие могут подать свои документы.

На данный момент Алексеевский районный суд возглавляет Наталья Мишанина, Черемшанский – Раиф Сайфутдинов, а Дрожжановским судом руководила Алсу Ракпова, которая в начале октября ушла в отставку.

Кроме того, квалификационная коллегия судей РТ объявила о проведении конкурса на должности судей районных судов в городе Казань. Один судья нужен для Кировского, и два для Приволжского районного суда.

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