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В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

В Казани с 22 по 24 октября объявлены выходные ...

eva.ru

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В Казани с 22 по 24 октября объявлены выходные дни для государственных служащих. В эти же даты состоится саммит БРИКС. Соответствующее распоряжение подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Такое решение было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить безопасность общества во время проведения международного события.

Изменения коснутся также школьников Казани: осенние каникулы будут перенесены на 21-28 октября. В то время как в остальных образовательных учреждениях по всей территории Татарстана каникулы будут проходить с 28 октября по 6 ноября. Начало учебного года также было сдвинуто в Казанском федеральном университете. Ректор университета, Ленар Сафин, объявил, что занятия для студентов начнутся 1 ноября.

На фоне ожидаемого саммита БРИКС город Казань готовится к масштабным изменениям в повседневной жизни. Власти активно работают над подготовкой инфраструктуры и организации мероприятий, направленных на создание положительного имиджа региона и страны в целом.

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