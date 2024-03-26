В Татарстане объявили о создании индустриального парка «Тура 2.0»
В Зеленодольском районе Татарстана запланировано возведение индустриального (промышленного) парка под названием «Тура 2.0». Подписание соответствующего постановления о создании парка было осуществлено Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Постановление о создании индустриального (промышленного) парка «Тура 2.0» на территории Зеленодольского муниципального района было принято в рамках стратегии развития промышленной инфраструктуры данного региона.
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