В Татарстане объяснили, как будут разыскивать владельцев собак без чипов

С июля в Татарстане начнут штрафовать владельцев незарегистрированных собак. Как будут находить хозяев животных без чипов, рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

«Информация поступит к нам при обращении владельца собаки без чипа в ветеринарную клинику, что позволит применить административные меры. Кроме того, при обходе частных домов, когда мы проводим профилактические мероприятия, будут выявляться незарегистрированные собаки. Также будем работать по обращениям и жалобам граждан», — сообщил Нугуманов.

Он напомнил, что обязательная регистрация собак введена в Татарстане, чтобы предотвратить выброс животных на улицу их владельцами.

«Так мы сможем найти владельца по чипу, предъявить ему расходы на содержание собаки в приюте и проведение ветеринарных мероприятий, а также привлечь к ответственности», — пояснил он.

Кроме того, регистрация собак нужна для того, чтобы вернуть потерявшихся животных их законным владельцам.

Источник: Татар-информ