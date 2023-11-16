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· Артем Акчурин

В Татарстане не хватает 1,3 тысячи врачей

В Татарстане не хватает 1,3 тысячи врачей

Мэрия Казани

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В Татарстане не хватает 1,3 тысячи медицинских работник. О дефиците кадров в сфере здравоохранения рассказал заместитель министра здравоохранения Ильнар Фатихов.

Больше всего республика нуждается в педиатрах (297 человек), в терапевтах (278) человек. Кроме того, не хватает анестезиологов-реаниматологов, 118 онкологов, психиатров, инфекционистов, патологоанатомов.

В Татарстане активно решается проблема нехватки медицинских кадров путем предоставления квот на целевое обучение в медицинских вузах. В текущем году только через эту программу 2 216 студентов получили возможность обучаться в медицинских вузах. Подобное развитие проводится благодаря программе «Развитие здравоохранения до 2025 года».

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