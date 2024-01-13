В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

В Татарстане был назван самый популярный участок трассы М-12 в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба «Автодор».

По участку автотрассы от Тетюшей до казанского аэропорта проехало почти 6 тысяч машин. Цена проезда по указанному участку составляет 214 рублей.

По сообщению пресс-службы организации, с 29 декабря по 8 января общий поток по трассе М-12 составил порядка 740 тысяч машин. В свою очередь, самым востребованным участком трассы среди автолюбителей стал обход Балашихи в Московской области.

Ранее, врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12.