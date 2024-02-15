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· Артем Акчурин

В Минздраве РТ назначили нового главного внештатного акушера-гинеколога

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Министерство здравоохранения Татарстана приняло решение о назначении нового главного внештатного гинеколога. «БИЗНЕС Online» сообщил, что должность заняла Нигина Нигматуллина.

Сейчас она занимает должность заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи и возглавляет перинатальный центр республиканской клинической больницы.

Нигатуллина заменила на этой должности Татьяну Шигабутдинову, которая в настоящее время является заместителем главного врача городской больницы №7 в Казани. Причины подобной перестановки не были объявлены.


Нигина Нигматуллина в 2024 году отметит свое 48-летие. Она работает в сфере здравоохранения с 1996 года. Она начала карьеру с медсестры, затем работала врачом скорой помощи. С 2002 года занимает должность акушера-гинеколога в родильном отделении клиники медицинского университета.

Через десять лет она достигла должности заместителя главного врача по акушерству и гинекологии городской больницы №16. С 2020 года Нигматуллина работает в Республиканской клинической больнице.

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